CIJ decide se tem competência para julgar caso sobre a invasão russa da Ucrânia

Dois dias depois, em 26 de fevereiro, o governo de Kiev recorreu à CIJ, "negando categoricamente" a afirmação de Moscou e argumentando que usar um "genocídio" como pretexto vai contra a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio de 1948.

Em março de 2022, a CIJ aceitou os argumentos da Ucrânia e ordenou à Rússia a "suspensão imediata" de suas operações militares, que, no entanto, prosseguem.

Moscou não aceitou o veredicto e afirmou que a CIJ, que decide as disputas entre países, não tem jurisdição para julgar este caso.

As decisões do tribunal são juridicamente vinculantes para os Estados, mas a continuidade do conflito na Ucrânia demonstra a dificuldade de garantir o cumprimento das sentenças.

Em uma audiência em setembro, Anton Korinevich, representante da Ucrânia na CIJ, afirmou que as ações de Moscou também são um "ataque à autoridade desta corte".

"Cada míssil que a Rússia dispara contra nossas cidades desafia este tribunal", afirmou.