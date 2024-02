Confira o que se sabe sobre o escândalo de espionagem da Abin, que afeta Bolsonaro

- Qual o impacto? -

O episódio abala a confiança do governo Lula nos atuais serviços de inteligência.

Cabeças começaram a rolar na Abin: na terça-feira, o número dois da agência, Alessandro Moretti, alvo da investigação policial, foi demitido, assim como outros quatro funcionários de alto escalão.

O número três da Abin, Paulo Mauricio Fortunato, foi demitido logo após ser identificado na operação policial de outubro.

Do lado político, as suspeitas de espionagem ilegal "desacreditam as práticas do governo Bolsonaro para grande parte da população", disse à AFP o cientista político Paulo Baia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

As eleições municipais de outubro darão indícios se tudo isso se traduzirá em um enfraquecimento para os Bolsonaro.