Coreia do Norte dispara vários mísseis de cruzeiro

A Coreia do Norte disparou nesta sexta-feira (2) vários "mísseis de cruzeiro não identificados" em direção a sua costa oeste, no Mar Amarelo, anunciou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

O Exército sul-coreano "detectou o lançamento às 11h00" (23h00 de Brasília, quinta-feira) e "aumentou a vigilância em estreita colaboração com os Estados Unidos", afirma um comunicado.

O país comunista governado por Kim Jong Un afirma que está intensificando os "preparativos de guerra" e executou diversos teses de armas e mísseis desde o início do ano.