EUA gerou 353 mil oportunidades de emprego em janeiro, dobro do esperado

A taxa de desemprego se manteve em 3,7%, conforme o Departamento americano do Trabalho.

Os salários aumentaram mais do que o previsto, 0,6% em relação ao mês anterior. Comparado com o mesmo período do ano passado, o salário médio por hora cresceu 4,5%.

O setor de serviços profissionais e o empresarial foram os que mais geraram empregos, junto com o de saúde e o varejo. Já áreas como mineração e a indústria de extração de petróleo e gás, constataram diminuição de vagas, de acordo com as estatísticas oficiais.

- Mercado de trabalho resiliente -

No último ano, a solidez do mercado de trabalho ajudou a manter os gastos dos consumidores e o crescimento, apesar do alto custo dos empréstimos. O bom início deste ano sugere que o mercado de trabalho continuará impulsionando a economia.

O panorama se apresenta mais complicado para a Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA), que tem tentado combater a inflação com aumentos das taxas de juro para aliviar a demanda.