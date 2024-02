Explosão de gás no Quênia deixa ao menos três mortos e 280 feridos

Segundo a organização, o proprietário do local e alguns de seus clientes haviam sido condenados em maio de 2023 por essa instalação.

"O proprietário continuou operando instalações ilegais de armazenamento e enchimento sem cumprir os padrões mínimos de segurança e pessoal qualificado de GPL exigido por lei, o que levou a esse infeliz desastre", disse.

A Autoridade Reguladora de Petróleo e Energia do Quênia (EPRA) afirmou que, no ano passado, havia negado três vezes no ano passado pedidos para a instalação de uma unidade de armazenamento e enchimento de GPL no local da explosão.

"O principal motivo da rejeição foi o fato de os projetos não respeitarem as distâncias de segurança", afirmou, referindo-se "à alta densidade populacional em torno do local proposto".

Em 2011, mais de 100 pessoas morreram em um bairro pobre de Embakasi, depois do derramamento e do incêndio de um gasoduto.

