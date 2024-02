Ilha Deception: uma esperança na Antártica de encontrar vida em Marte

Musgos e líquenes únicos crescem na superfície. Milhares de pássaros também fazem ninhos, segundo a Universidade Nacional da Colômbia, que estudou sua semelhança com Marte.

Para Wilson Andrés Ríos, capitão de fragata da Marinha colombiana e pesquisador, as mudanças que Deception e o restante da Antártica experimentaram são explicadas pela "evolução da intervenção humana".

No início do século passado, a ilha testemunhou uma "caça indiscriminada" de focas e baleias, afirma Ríos, um dos tripulantes da X Expedição Científica, um projeto oficial que navega desde o final de 2023 nas águas desde a caribenha Cartagena até esse confim do planeta a bordo do navio "ARC Simón Bolívar".

Em 1931, uma fábrica de processamento de óleo de baleia instalada por noruegueses fechou e, em 1944, a ilha começou a ser sede de uma base científica do Reino Unido, que ali chegou após uma expedição lançada durante a Segunda Guerra Mundial para ocupar territórios antárticos, batizada como Operação Tabarín.

- Pela vida -

Vários despejos e erupções depois, a Ilha Deception foi declarada uma terra de paz e pesquisa.