Três pessoas morrem em queda de pequeno avião em parque de trailers na Flórida

Três pessoas morreram na quinta-feira (1º) após um pequeno avião cair em um parque de trailers em Clearwater, no noroeste da Flórida, provocando incêndios em algumas residências, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (2).

As vítimas são o piloto do avião e duas pessoas que estavam no solo, segundo relatório da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

O acidente aconteceu às 19h (21h de Brasília), pouco depois de o piloto, que estava sozinho na aeronave, relatar uma falha no motor.