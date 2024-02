'Perigoso' chefe da máfia italiana e seu braço direito presos na França e na Espanha

A detenção dos dois "perigosos foragidos representa um novo revés para a criminalidade", afirmou o ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, na rede social X.

As prisões foram possíveis graças ao esforço da polícia italiana e à "cooperação com as forças de segurança da França e Espanha", acrescentou.

Raduano fugiu da prisão de segurança máxima de Nuoro, na ilha italiana da Sardenha, em fevereiro de 2023, usando lençóis amarrados para escalar o muro.

Ele cumpria pena de 24 anos de prisão por integrar uma organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de armas e outros crimes, segundo a Europol.

A agência europeia de cooperação policial também informou que Raduano estava no "topo" de sua organização criminosa e tinha um papel de "promotor, organizador e assassino impiedoso" do grupo mafioso.

Troiano estava foragido desde 2021, quando fugiu da prisão domiciliar. Ele cumpria pena de nove anos e dois meses.