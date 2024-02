Rússia intensifica sua 'diplomacia do medo' contra dissidentes no exterior

O político exilado da oposição Dmitri Gudkov, que liderou os esforços para libertar o Bi-2, afirmou que diplomatas russos pressionaram as autoridades tailandesas para que os roqueiros fossem deportados para a Rússia.

"A pressão foi muito forte. Estamos surpresos", disse Gudkov à AFP. Ele diz que Moscou está preocupado com o fato de os grupos de rock anti-guerra serem tão populares na Rússia, em particular antes das eleições presidenciais de março, embora a reeleição de Putin esteja basicamente garantida.

Afirmou ainda que diplomatas americanos, alemães, israelenses e australianos participaram das negociações.

O deputado nacionalista russo Andrei Lugovoi, julgado no Reino Unido pelo assassinato do ex-agente russo Alexander Litvinenko, indicou nas redes sociais que os membros do Bi-2 iriam para a prisão se fossem deportados para a Rússia e deveriam "se preparar" para "dançar sapateado na frente de seus colegas presidiários".

- "Força tóxica" -

Para a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, as dificuldades enfrentadas pelos opositores do Kremlin no exterior são normais, já que são "pessoas que apoiam o terrorismo".