Daniel Alves nega estupro e diz que denunciante poderia ter saído 'a qualquer momento'

Assistido por uma tradutora, seu amigo Bruno, o único que acompanhou Alves na boate, alegou que o brasileiro havia bebido muito no dia, o que não o impediu, segundo ele, de manter uma "química respeitosa" com a denunciante.

Daniel Alves, um dos jogadores com mais títulos na história do futebol, defendeu clubes como Sevilla e Juventus, além de ter integrado o Barcelona histórico de Messi e Guardiola. No momento do incidente, ele estava jogando por empréstimo no Barça.

Após sua detenção em janeiro de 2023, seu clube da época, o Pumas do México, rescindiu seu contrato.

