Agricultores espanhóis endurecem protestos contra políticas europeias

A CETM disse entender que a situação do campo "é crítica", mas pediu o fim dos bloqueios "indiscriminados de rodovias porque as grandes prejudicadas são as empresas" de transporte.

- "Mão estendida" -

Os protestos desta quarta-feira não foram convocados pelos três principais sindicatos de agricultores da Espanha, Asaja, Coag e UPA, que, no entanto, têm outras manifestações previstas para os próximos dias.

Como seus colegas em outros países europeus que também protestam, os agricultores espanhóis reclamam da burocracia e complexidade das normas europeias, dos preços baixos de venda de seus produtos e da concorrência dos produtos estrangeiros, que consideram desleal.

"São questões que levantamos há tempos com as autoridades e para as quais não tivemos respostas adequadas", afirmou à radio estatal RNE o secretário-geral da UPA, Marcos Alarcón, que pediu "unidade" dos agricultores ante os diversos pedidos de manifestação.

O presidente do Governo, o socialista Pedro Sánchez, afirmou nesta quarta-feira no Congresso que seu gabinete "está com o campo", e questionou as medidas "tomadas nos últimos cinco anos" para apoiar o setor.