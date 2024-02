Dois comandantes de grupo pró-Irã morrem em ataque no Iraque

Dois comandantes de um grupo pró-Irã e um motorista morreram nesta quarta-feira (7) em um ataque com drones contra um veículo em Bagdá, capital do Iraque, disseram uma fonte de segurança e um membro do grupo.

O ataque ocorre em meio a grandes tensões com os Estados Unidos, que realizam ataques contra grupos pró-Irã no Iraque e na Síria no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

Um dos mortos era um comandante do grupo Kataeb Hezbollah responsável pelos assuntos militares na Síria, disse à AFP um membro do grupo, sob condição de anonimato.