Biópsia com espingarda rastreia mercúrio em mamíferos na Antártica

Um disparo interrompe o tranquilo sono de uma foca-leopardo na Antártica. O pesquisador Diego Mojica baixa sua arma, se aproxima da plataforma de gelo flutuante e coleta uma pequena amostra de pele do animal para analisar, posteriormente, se há vestígios prejudiciais de mercúrio.

O mamífero, um dos maiores predadores do "continente branco" - junto com as orcas - mal se move, devido ao impacto da biópsia remota.

O biólogo marinho colombiano desce do barco na Ilha Livingston, se aproxima do pedaço de gelo e recupera o dardo vermelho que contém os poucos centímetros de pele da foca.