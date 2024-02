Blinken acredita que ainda há 'margem para um acordo' sobre reféns em Gaza

O chefe da diplomacia americana avaliou, nesta quarta-feira (7), em Tel Aviv, que ainda há "margem para um acordo" com o movimento islamista palestino Hamas sobre os reféns em Gaza, após as duras palavras do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Antony Blinken também disse ter advertido Netanyahu contra qualquer ação que "exacerba as tensões" e pediu a Israel que leve em conta "primeiro" os civis em caso de uma operação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

