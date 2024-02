Blinken espera obter acordo sobre reféns em Gaza, mas ainda há 'trabalho a fazer'

Uma fonte do Hamas assegurou que o grupo palestino tinha aceitado participar das negociações. Na semana passada, outra fonte do Hamas afirmou que a proposta incluía uma pausa de seis semanas nos combates e uma troca de prisioneiros, assim como mais ajuda para Gaza.

Mas as negociações têm continuado desde então. Em sua quinta viagem ao Oriente Médio desde o início do conflito, em 7 de outubro, Blinken se reuniu nesta quarta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Mas na véspera do encontro, Netanyahu insistiu em que o objetivo de Israel não tinha mudado: "estamos a caminho de uma vitória total e não vão nos deter".

A pressão pelo cessar-fogo aumentou em um momento em que as forças israelenses avançam para Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza, fronteiriça com o Egito, onde se refugiou mais da metade da população do pequeno território palestino.

De Jerusalém, Blinken urgiu o envio de mais ajuda humanitária a Gaza, cujos 2,4 milhões de habitantes sofrem com falta de água, comida, medicamentos e combustível.

"Todos temos a obrigação de fazer tudo o possível para levar a ajuda necessária aos que dela precisam desesperadamente", insistiu, antes de viajar para a Cisjordânia ocupada, onde se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.