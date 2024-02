Chile extingue incêndios em Valparaíso mas medo persiste

"Enquanto minha família está em um abrigo, optei por ficar aqui. A parte de baixo ainda tem árvores e vemos muita gente subindo e descendo por lá", disse o pedreiro Miguel Ángel Reto, 42 anos.

Juntamente com chilenos, venezuelanos, haitianos e equatorianos, Reto instalou-se de forma irregular em um setor de Viña del Mar conhecido como Nações Unidas. Os incêndios devastaram as construções de madeira, mas os moradores retornaram para recolher objetos e com o objetivo de construir novas casas.

A dona de casa equatoriana Katherine Murillo, de 31 anos, montou uma barraca para cuidar do terreno onde sua família irá construir uma nova casa no Nações Unidas.

No total, cerca de 15 mil residências foram afetadas na região de Valparaíso, segundo as autoridades.

- 'Miseráveis' -

Segundo depoimentos colhidos pela AFP, apenas efetivos da Marinha fazem patrulhas esporádicas em alguns pontos de Viña del Mar, onde está em vigor desde sexta-feira um toque de recolher noturno.