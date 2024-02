Concorrência internacional faz cair preços dos grãos

"A chave hoje nos mercados é a grande concorrência no cenário internacional, previsto na segunda metade da campanha [antes da colheita do verão boreal] e que limita qualquer potencial aumento de preços", afirma Arthur Portier, consultor do Agritel - Argus Media Group France.

- Reservas na Rússia -

A concorrência é ainda mais intensa porque ainda restam grandes volumes para exportar, especialmente na Europa e na bacia do Mar Negro.

Na Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, "ainda havia 22 milhões de toneladas de trigo nas fazendas em dezembro, em comparação com os 13 milhões de dois anos atrás [...] Neste contexto, o que for mais barato, ganha", afirma Portier.

Nos Estados Unidos, a exportação do cereal utilizado na fabricação de pães enfrenta a feroz concorrência europeia, russa e também ucraniana, segundo Jack Scoville, do Price Futures Group.

De fato, a Ucrânia fez um retorno espetacular no cenário agrícola mundial, exportando pelos portos da região de Odessa 4,8 milhões de toneladas em dezembro (de todo tipo de grãos) e 4,3 toneladas métricas (MT) em janeiro, afirma o analista da Agritel.