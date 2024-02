Entre o luto e as buscas: o duplo drama de uma família após os incêndios no Chile

Os dias têm sido longos para a família Orellana. Elizabeth morreu e Anastasia, sua única filha, está desaparecida. Enquanto aguardam a liberação do corpo da mãe, familiares distribuem fotos da adolescente de 14 anos cujos rastros se perderam em meio aos incêndios florestais no Chile.

O processo de reconhecimento dos corpos tem sido mais lento e tortuoso do que o esperado. As chamas na região de Valparaíso, no centro do Chile, deixaram 131 mortos.

Enquanto isso, o Serviço Médico Legal (SML) identificou 35 corpos, muitos dos quais estavam completamente desfigurados pelo fogo.