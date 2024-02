EUA diz ter matado comandante pró-iraniano em ataque no Iraque

Um ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque matou, nesta quarta-feira (7), um comandante de um grupo armado pró-iraniano na ofensiva contra as tropas de Washington, informou o exército americano.

O incursão ocorreu "em resposta aos ataques contra membros do serviço americano" e matou um comandante das Brigadas Hezbollah, "responsável por planejar e participar diretamente de ataques contra as forças americanas na região", informou o Comando Central do exército nas redes sociais. "Não há indícios de danos colaterais ou vítimas civis neste momento", acrescentou.

wd/nro/db/nn/mvv