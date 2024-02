EUA mata comandante de grupo pró-Irã em ataque no Iraque

As tropas americanas e aliadas foram atacadas mais de 165 vezes no Oriente Médio desde meados de outubro, em uma campanha realizada por grupos armados apoiados pelo Irã e incomodados com o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Washington considera as Brigadas Hezbollah um grupo terrorista, que poderia ter participado do ataque na Jordânia, segundo o governo americano.

Por sua vez, o Hashed al-Shaabi informou que 16 de seus combatentes morreram e 36 pessoas ficaram feridas nos ataques americanos de sexta-feira, que, segundo Washington, atingiram 85 alvos em sete lugares diferentes do Iraque e da Síria.

"Ter o Hashed al-Shaabi como alvo é brincar com fogo", advertiu no domingo o líder do grupo, Faleh Al Fayyad.

A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) reportou que pelo menos 29 combatentes pró-Irã tinham morrido na Síria.

Os Estados Unidos e o Iraque iniciaram conversas sobre o futuro da presença de tropas lideradas por Washington em janeiro, após o pedido do primeiro-ministro iraquiano de um calendário para sua retirada.