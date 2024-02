EUA sanciona quadrilha equatoriana Los Choneros e seu líder

Los Choneros "têm estado envolvidos no narcotráfico no Equador desde os anos 1990 e são um fator-chave da escalada de violência que assola o Equador desde 2020", diz o Departamento do Tesouro.

Além disso, foram realizadas "operações" de dentro das prisões de todo o país, acrescenta.

Segundo Washington, a quadrilha conseguiu controlar as "rotas-chave do tráfico de cocaína através do Equador", graças ao apoio do mexicano cartel de Sinaloa, ao qual fornecia, em troca, "serviços de segurança e logística".

"Fito" é seu membro fundador e o único líder do grupo desde 2020, assegura o governo americano.

Em 2011, o Equador o condenou a 34 anos de prisão por assassinato e tráfico de drogas, entre outros crimes, mas na prisão teve "acesso a telefones celulares e internet, o que lhe permitiu continuar dirigindo as atividades de Los Choneros", e inclusive publicar um vídeo nas redes sociais desafiando o governo equatoriano, afirma o comunicado.

Como resultado das sanções, todos os bens e participações dos sancionados que estiverem nos Estados Unidos ou em poder ou sob o controle de americanos ficam bloqueados.