Israel prepara nova ofensiva em Gaza; negociações por cessar-fogo continuam

A pressão por um cessar-fogo aumentou quando as forças israelenses avançaram em direção a Rafah, cidade do sul da Faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, onde mais da metade da população do pequeno território palestino se refugiou.

De Jerusalém, Blinken pediu a entrada de mais ajuda humanitária a Gaza, onde seus 2,4 milhões de habitantes sofrem com a escassez de água, comida, medicamentos e combustível.

"Todos nós temos a obrigação de fazer o máximo para levar a ajuda necessária às pessoas que desesperadamente precisam dela", insistiu, antes de viajar para a Cisjordânia ocupada, onde se encontrou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

"Filme de terror"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que um avanço do Exército israelense sobre Rafah "aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário com consequências regionais incalculáveis".

A guerra começou em 7 de outubro com um ataque do Hamas no sul de Israel que matou mais de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Os combatentes também sequestraram mais de 250 pessoas e 132 continuam em Gaza, incluindo 29 supostamente mortas.