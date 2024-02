Justiça dos EUA acusa magnata imobiliário de roubar R$ 426 mi de investidores

Meir declarou falência na Flórida no último dia 1º, mencionando dívidas no valor de quase US$ 30 milhões (R$ 149 milhões), incluindo milhares de dólares devidos a empresas de cartão de crédito e uma dívida de US$ 626.000 (R$ 3,1 milhões) junto ao magnata americano-israelense Benny Shabtai.

Segundo uma declaração judicial, Meir tinha apenas US$ 50 em ativos, mas gastos mensais de US$ 37,4 mil (R$ 185,5 mil), e morava em um imóvel de luxo em Miami.

A promotoria afirma que Meir desviou fundos de um empreendimento imobiliário importante em Manhattan para duas empresas controladas pelo HFZ Capital Group, investidora imobiliária da qual era diretor-gerente.

"Os ativos foram desviados principalmente para cobrir déficits financeiros em projetos não relacionados da HFZ, e também para contas pessoais controladas por executivos do HFZ, o que gerou um déficit de mais de 37 milhões de dólares (183,5 milhões de reais)", informou o procurador.

Quando os problemas financeiros do HFZ se tornaram públicos, devido a uma série de processos, investidores "exigiram uma inspeção em seus registros financeiros", indicou Bragg.

A promotoria afirma que o HFZ fraudou a cidade em mais de US$ 15,6 milhões (R$ 77 milhões) com o não pagamento de impostos nos exercícios de 2018, 2019 e 2020.