Lula viaja a Egito e Etiópia para reforçar laços com a África

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja na próxima semana para o Egito e a Etiópia para aprofundar a aproximação política e econômica entre o Brasil e o continente africano.

Em sua terceira viagem à África desde que voltou ao poder, em janeiro de 2023, Lula chegará em 14 de fevereiro ao Cairo e no dia seguinte será recebido por seu contraparte egípcio, Abdel Fatah al Sisi.

Em Adis Abeba, aonde chegará no dia 16, se reunirá com autoridades etíopes, antes de assistir, nos dias 17 e 18, à assembleia anual da União Africana, cúpula de chefes de Estado dos 55 países do continente.