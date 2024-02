Macron denuncia ataques de 7 de outubro como 'maior massacre antissemita do nosso século'

Esta homenagem nacional, a primeira em um país fora de Israel, é celebrada quando o ataque do movimento palestino completa quatro meses.

O atentado, sem precedentes, deixou cerca de 1.160 mortos, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Os milicianos também sequestraram cerca de 250 pessoas e 132 continuam reféns na Faixa de Gaza, das quais 29 podem estar mortas.

Com 42 cidadãos franceses e franco-israelenses mortos, três ainda desaparecidos ou supostamente sequestrados, quatro reféns libertados e seis feridos, a França tem o pior número de vítimas desde o ataque em Nice, em 14 de julho de 2016, no qual 86 pessoas morreram e 400 ficaram feridas.

"Há 68 milhões de franceses de luto pelos ataques terroristas de 7 de outubro", destacou o presidente francês.

"68 milhões menos 42 vidas tomadas, 68 milhões entre as quais há seis feridos, 68 milhões entre as quais há quatro com vidas marcadas para sempre por seu sequestro(...)", continuou, comparando as vítimas à população total da França.

Macron também insistiu que a França luta diariamente pela libertação dos três cidadãos do país que foram sequestrados pelo Hamas e fez um apelo a "não ceder em nada ao antissemitismo desenfreado e desinibido".