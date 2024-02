Manifestações em massa exigem saída do premiê no Haiti

Desde 2016, não se organizam eleições no país caribenho, e a presidência permanece vaga.

"O país está refém dos grupos. Não podemos comer. Não podemos mandar nossos filhos para a escola. Não aguentamos mais", disse um manifestante desempregado, de 40 anos, que não quis ser identificado.

O Haiti enfrenta uma grave crise política, de segurança e humanitária, com grupos armados no controle de áreas inteiras do país. O número de homicídios mais do que dobrou em 2023.

Segundo a imprensa local, em várias manifestações houve confrontos, principalmente com a polícia, e duas pessoas morreram baleadas paralelamente aos protestos. As principais estradas e as escolas do país estão fechadas desde a última segunda-feira, devido às manifestações.

A vizinha República Dominicana anunciou hoje que estava em estado de alerta e reforçou a segurança em sua fronteira.

