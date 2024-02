Melhor opção para Maduro é 'negociar transição', diz líder opositora ao Congresso dos EUA

Ela ignora a decisão da corte.

Machado avalia que o país se encontra em uma situação única em 25 anos porque "o regime está na posição mais fraca que nunca, apesar dos gritos; eles só têm como recurso a violência e o terror".

"Conseguimos unificar todas as forças opositoras" e "vamos criar todas as condições para que Maduro entenda que sua melhor opção é negociar uma transição por meio de eleições limpas, livres e competitivas nas quais o derrotaremos", enfatizou.

"Você é o futuro da Venezuela", disse a ela o congressista republicano Mario Díaz-Balart.

O democrata Joaquín Castro pediu aos venezuelanos que "não desperdicem esta oportunidade" e "não permitam que Nicolás Maduro divida seu movimento", mas afirmou que concorda com a Casa Branca de que "não se trata de uma pessoa, mas de um processo".

- 'O momento é agora' -

María Elvira Salazar explicou que os republicanos estão dispostos a colaborar com o governo democrata desde que o acordo de Barbados, alcançado entre Maduro e a oposição, seja mantido. O texto fixou as eleições presidenciais para o segundo semestre do ano.