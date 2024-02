Nicarágua concede asilo ao ex-presidente panamenho condenado Martinelli

Ele é líder do partido Realizando Metas (RM, as mesmas iniciais de seu nome), cujo candidato a vice é seu ex-ministro de Segurança Pública José Raúl Mulino.

O ex-presidente classificou a decisão da Suprema Corte como uma "jogada selvagem e ilegal de última hora" para retirá-lo da corrida eleitoral.

Martinelli foi julgado no caso conhecido como "New Business" por comprar, em 2010, enquanto era presidente, a maioria das ações da Editora Panamá América com dinheiro proveniente do recebimento de comissões em obras de infraestrutura.

Além disso, ele enfrentará outro julgamento em julho pela suposta lavagem de dinheiro advindo de propinas pagas pela Odebrecht.

Dois de seus filhos, Ricardo e Luis Enrique Martinelli, cumpriram dois anos e meio de prisão nos Estados Unidos pela cobrança de propinas à construtora brasileira.

