Nigéria vence África do Sul nos pênaltis e vai à final da Copa Africana

A Nigéria venceu a África do Sul nos pênaltis por 4 a 2 (após um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação) nesta quarta-feira (7), em Bouaké, na Costa do Marfim, e se classificou para a grande a final da Copa Africana de Nações.

As "Super Águias" abriram o placar no segundo tempo com uma penalidade máxima convertida pelo capitão William Troost-Ekong (67') e chegaram a comemorar o segundo gol, de Victor Osimhen, que acabou sendo anulado depois que o VAR apontou um pênalti a favor da África do Sul no início do lance.

Teboho Mokoena não desperdiçou a cobrança e empatou para os sul-africanos (89'), levando a partida para a prorrogação.