'Nosso mundo entrou em uma era de caos', alerta o chefe da ONU

Mas no "atual mundo multipolar, tais mecanismos não existem. O nosso mundo entrou em uma era de caos", alertou.

E os resultados "são evidentes: uma batalha perigosa e imprevisível com total impunidade", disse Guterres, preocupado com uma nova proliferação nuclear e com o desenvolvimento de "novas formas de matar uns aos outros e de a humanidade se aniquilar".

"Há tanta raiva, ódio e barulho no nosso mundo hoje! Todos os dias e na menor oportunidade há guerra, ao que parece. Conflitos terríveis que matam e mutilam civis em níveis sem precedentes. Guerras de dialética. Guerras de território. Guerras culturais", indicou.

Do Sudão à Ucrânia, de Gaza à República Democrática do Congo, do Iêmen a Mianmar, "juntamente com a proliferação de conflitos, as necessidades humanitárias globais estão a um nível sem precedentes, mas o financiamento não está à altura", lamentou.

Neste contexto, António Guterres apelou aos governos de todo o mundo para que aproveitem a ocasião da "Cúpula do Futuro" que acontecerá em setembro, em Nova York, durante a reunião anual da Assembleia Geral da ONU, para "modelar o multilateralismo para os próximos anos".

Entre as mudanças "que o mundo precisa", recordou o seu apelo a uma reforma profunda do Conselho de Segurança, do sistema financeiro internacional e ao estabelecimento de uma "ferramenta de emergência para melhorar as respostas internacionais a impactos globais complexos", como o pandemia de covid-19.