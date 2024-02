O oceano escondido em Mimas, a lua gelada de Saturno

O satélite do planeta dos anéis, descoberto em 1789 pelo astrônomo William Herschel, "absolutamente" não tinha "a aparência certa", segundo esse astrônomo do Instituto de Mecânica Celeste e Cálculo de Efemérides (IMCCE) do Observatório de Paris - PSL.

O corpo celeste, com apenas 400 quilômetros de diâmetro, era apelidado de "lua da morte" porque parecia frio, inerte e, portanto, desabitado.

Isso se devia à sua superfície cheia de crateras, incluindo uma imensa que lhe dava uma ar semelhante à Estrela da Morte, a estação do Império na saga "Star Wars".

Sua casca de gelo parecia estar congelada, sem sinal de atividade geológica interna que pudesse modificá-la. Em contraste, a superfície lisa de sua irmã maior, Encélado, é regularmente remodelada pela atividade de seu oceano interno e seus gêiseres.

No entanto, os cientistas tinham a intuição de que "algo estava acontecendo dentro" de Mimas, disse Lainey. Eles estudaram a rotação da lua em torno de si mesma e suas pequenas oscilações, chamadas librações, que podem variar de acordo com a estrutura interna do astro.

- Um oceano jovem -

Seus primeiros trabalhos, publicados em 2014, não conseguiram demonstrar a existência de um oceano líquido. A maioria dos pesquisadores tendia a acreditar na existência de um núcleo rochoso.