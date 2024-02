PIB da Rússia cresceu 3,6% em 2023, impulsionado por pedidos militares

Se os lucros do petróleo e gás representavam quase metade das receitas federais antes da ofensiva na Ucrânia, em 2023 representaram cerca de um terço do orçamento do Estado, segundo o governo.

Em 2023, o aumento da demanda interna deveu-se em grande parte à explosão dos pedidos militares e não a um contexto mais favorável para os principais setores da economia.

Essa dependência de investimentos relacionados ao exército deverá aumentar ainda mais em 2024, uma vez que o governo anunciou um aumento de quase 70% nos gastos com a defesa, que representará cerca de 30% das despesas federais e 6% do PIB.

Os países ocidentais continuam em busca de formas de fazer as sanções prejudicarem ainda mais a economia russa e dificultarem a fabricação de munições e armas, embora haja divergências internas sobre como fazer isso, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia.

