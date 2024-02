República Dominicana entra 'em alerta' por crise no Haiti

As autoridades dominicanas estão em "alerta" diante da crise política no vizinho Haiti, onde fortes protestos exigem a saída do primeiro-ministro Ariel Henry, informou um encarregada militar nesta quarta-feira (7).

O ministro da Presidência, Joel Santos, disse a jornalistas que "a vigilância está sendo reforçada" na região fronteiriça. "Está tudo sob controle. Estamos tomando as medidas de rigor há tempos, tanto medidas de longo quanto de curto prazo".

"A vigilância na fronteira tem sido reforçada e estamos nesse processo, estamos preparados, sempre confiantes em que a situação não se agrave", insistiu.