'Taylor Swift mania' invade Tóquio

"Olá, somos os 'Swifties' de Taiwan", dizia uma faixa, com fotos da cantora, ao lado do Tokyo Dome, estádio com capacidade para 55.000 pessoas, onde acontecem os shows.

Os mais sortudos conseguiram ingressos por meio de um sorteio, já outros viajaram milhares de quilômetros para ver a ídola.

"Viemos ao Japão apenas para o show, porque não conseguimos comprar ingressos na Austrália", explica Ebony Donohue, de 18 anos, à AFP.

"Estou tão ansiosa para finalmente poder vê-la. Toda sua música é tão diferente. Você pode se identificar facilmente com ela, é forte e surpreendente", acrescenta a fã australiana.

"Escuto suas músicas desde que estou na escola", diz Saya Matsuo, um japonês de 25 anos. "É a primeira vez que a verei em uma apresentação, estou muito animado", conta.

No domingo (4), a artista de 34 anos entrou para a história do pop ao conquistar seu quarto Grammy de Álbum do Ano, superando Frank Sinatra, Paul Simon ou Stevie Wonder.