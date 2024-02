Ucrânia autoriza uso de esperma e óvulos congelados de soldados mortos

O Parlamento ucraniano aprovou emendas, nesta quarta-feira (7), que permitem o uso de esperma e óvulos congelados de soldados mortos.

No final do ano passado, a Ucrânia apoiou uma lei que permitia o congelamento gratuito das células reprodutivas dos soldados, antes de irem ao front.

Em uma das cláusulas, a medida - que deveria entrar em vigor no final de março - indicava, entretanto, a destruição do esperma e dos óvulos congelados no caso de óbito.