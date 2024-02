Ucrânia pede mais ajuda ao Ocidente após novos bombardeios russos

A Ucrânia fez um apelo, nesta quarta-feira (7), aos países ocidentais por mais armamentos e munições, após novos bombardeios "maciços" da Rússia, que deixaram ao menos cinco mortos.

Diversos ataques com mísseis e drones atingiram diferentes áreas do país, ocasionando pelo menos quatro mortes na capital Kiev, e uma na região sul de Mykolaiv, de acordo com autoridades.

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, aproveitou o momento e instou seus aliados a entregarem mais armas ao país, como haviam prometido.