Vaticano critica possibilidade de França incluir direito ao aborto na Constituição

O Vaticano se opôs, nesta quarta-feira (7), à inclusão da "liberdade garantida" para abortar na Constituição da França, uma medida aprovada pela Câmara Baixa do país, mas que ainda precisa do aval do Senado.

"Como é possível justapor na Carta Magna de um Estado o direito que protege o indivíduo e o que legitima sua morte?", perguntou Massimiliano Menichetti, responsável pela Rádio Vaticano e a Vatican News.

A Santa Sé não comentou oficialmente o processo em andamento na França. O artigo de Menichetti representa uma posição não oficial do Vaticano, que é firmemente contrário ao aborto.