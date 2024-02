Biden receberá rei da Jordânia na segunda para falar de Gaza

Em Washington, Biden e Abdullah II vão "discutir a situação em Gaza e esforços para alcançar um fim duradouro para a crise", disse a secretária de Imprensa, Karine Jean-Pierre, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (8).

Também será abordada a "ideia de uma paz duradoura, por meio de uma solução de dois Estados, que garanta a segurança de Israel".

Assim como outros Estados árabes da região, a Jordânia pede o fim imediato das hostilidades em Gaza, algo que os Estados Unidos não querem discutir no momento.

No âmbito dos 75 anos de relações diplomáticas, também estarão presentes na visita a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e a rainha Rania da Jordânia.

No início de janeiro, durante uma visita à Jordânia do secretário de Estado americano, Antony Blinken, Abdullah II pediu a Washington que pressionasse Israel por um "cessar-fogo imediato" em Gaza e advertiu sobre as "repercussões catastróficas" de uma continuação das hostilidades.

Segundo as Nações Unidas, a Jordânia, vizinha de Israel e aliada-chave dos Estados Unidos na região, abriga mais de dois milhões de refugiados palestinos.