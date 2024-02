Bolsonaro entregará passaporte após operação da PF por tentativa de golpe

Os agentes cumprem 33 mandados de busca, e quatro, de prisão preventiva, em dez estados para "apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder".

Segundo a imprensa, entre os alvos da operação estão quatro generais, incluindo Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, e Augusto Heleno, ex-ministro do gabinete de Segurança Institucional.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro, também foi alvo da operação policial.

De acordo com a PF, os investigados disseminaram "a ocorrência de fraude nas Eleições Presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar, em dinâmica de milícia digital".

Primeiro, espalharam informações falsas sobre o sistema de votação eletrônica, antes e depois das eleições, diz a nota da PF.

Em uma segunda etapa, atuaram para "subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito, através de um golpe de Estado, com apoio de militares com conhecimentos e táticas de forças especiais no ambiente politicamente sensível", indicou.