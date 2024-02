Cinco mortos em confrontos entre manifestantes e policiais no Haiti

O Haiti enfrenta uma grave crise política, de segurança e humanitária, com grupos armados no controle de áreas inteiras do país. O número de homicídios mais do que dobrou em 2023.

Segundo a imprensa local, outras duas pessoas morreram baleadas paralelamente aos protestos. As principais estradas e as escolas do país estão fechadas desde a última segunda-feira devido às manifestações.

A vizinha República Dominicana anunciou na quarta-feira que se encontrava em estado de alerta e reforçou a segurança em sua fronteira.

Diante da crise, o Conselho de Segurança da ONU aprovou em outubro o envio de uma missão multinacional ao Haiti, liderada pelo Quênia, para apoiar a polícia haitiana, sobrecarregada pelos grupos criminosos.

No final de janeiro, um tribunal de Nairóbi impediu o governo queniano de enviar agentes da polícia ao Haiti.

