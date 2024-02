Comissão Eleitoral da Rússia veta candidato à presidência anti-Putin

"Participar nas eleições presidenciais de 2024 é a decisão política mais importante da minha vida. Não vou desistir das minhas intenções. Vou recorrer contra a decisão da Comissão Eleitoral Central à Suprema Corte", acrescentou.

Em uma audiência nesta quinta-feira em Moscou, as autoridades eleitorais rejeitaram por unanimidade o registro da candidatura de Nadezhdin, segundo um correspondente da AFP que acompanhou a sessão.

A Comissão Eleitoral alega que detectou falhas em mais de 9.000 das 105.000 assinaturas de apoio à candidatura apresentadas por Nadezhdin.

O número supera a margem erro permitida de 5%.

As possibilidades de reverter a decisão com um recurso de apelação parecem nulas, pois o Kremlin exerce controle total sobre os processos eleitorais na Rússia.

Antes da decisão, a equipe de Nadezhdin explicou que as supostas "falhas" encontradas pela comissão incluíam pequenos erros de digitação introduzidos no processo de transcrever as assinaturas manuscritas para um computador.