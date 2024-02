EUA confirma novos ataques a mísseis huthis no Iêmen

O Centcom declarou que identificou os mísseis em áreas do Iêmen controladas pelo grupo rebelde e determinou que eles "representavam uma ameaça iminente aos navios da Marinha dos EUA e aos navios mercantes na região", justificando que suas investidas têm como objetivo proteger "a liberdade de navegação" e tornar "as águas internacionais mais seguras" para tais embarcações.

Ainda na quarta-feira, a agência de notícias huthi informou que os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram alvos na província iemenita de Hodeida.

Este grupo rebelde pró-Irã, que controla grande parte do Iêmen devastado pela guerra, incluindo o porto de Hodeida, têm mirado contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

As ofensivas tiveram início em novembro de 2023, com a justificativa de que estariam atacando navios vinculados a Israel em apoio aos palestinos na Faixa de Gaza, região alvo de intensos bombardeios israelenses no conflito com o movimento islamista Hamas.

As forças militares americanas e britânicas responderam com ataques contra os huthis, que desde então declararam que os interesses americanos e britânicos também são alvos legítimos.

Os ataques no Mar Vermelho aumentaram os prêmios de seguro para as companhias marítimas, forçando muitas a evitar esta rota vital responsável por transportar cerca de 12% do comércio marítimo global.