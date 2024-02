Forças russas redobram ofensiva à cidade ucraniana de Avdiivka

Bombardeios maciços, combates nas ruas e destruição generalizada. As autoridades ucranianas antecipam um duro balanço dos combates em curso em Avdiivka, o epicentro da batalha no leste do país que Moscou tenta conquistar há meses.

Desde o final de janeiro, a posição das defesas ucranianas nessa cidade industrial vem-se deteriorando, frente a tropas russas que lançaram sua ofensiva em outubro para tentar cercar completamente a localidade.

"O inimigo está nos pressionando por todos os lados, não há uma única área da nossa cidade que esteja mais ou menos tranquila. Estão lançando seu assalto com forças muito importantes", disse o prefeito de Avdiivka, Vitali Barabash, na televisão.