Insatisfação de americanos com a economia ameaça reeleição de Biden

"Tentei fazer ajustes. É duro quando você se dá conta de que tem que viver como se fosse pobre. O dinheiro simplesmente não dá".

- Preocupação -

Enquanto os trabalhadores enfrentavam frio e chuva em seus piquetes, o presidente elogiava as notícias positivas no mercado de trabalho, com a criação de 14,8 milhões de postos desde que chegou ao poder.

"A economia dos Estados Unidos é a mais forte do mundo", disse em nota. "Hoje temos provas".

Esta incoerência, para especialistas, alimenta a impopularidade de Biden, com índice de aprovação de apenas 37%, segundo a NBC.

"Acredito que as pessoas ficam preocupadas quando falta dinheiro", afirmou Peter Guzmán, presidente da Câmara Latina de Comércio de Nevada, com mais de 1.500 membros no estado, cuja principal atividade econômica é o entretenimento.