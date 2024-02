Iraque condena ataque dos EUA contra um grupo pro-iraniano em Bagdá

O ataque aumenta ainda mais a tensão entre as autoridades iraquianas e os Estados Unidos, que recentemente bombardearam alvos no Iraque e na Síria, no contexto de represálias contra os grupos armados pró-iranianos no Iraque.

Na quarta-feira, o exército dos Estados Unidos confirmou que havia matado "um comandante das Brigadas Hezbollah, diretamente responsável por planejar e participar de ataques contra as forças americanas na região".

Por sua vez, as autoridades iraquianas condenaram um "assassinato" e criticaram a coalizão internacional antijihadista liderada por Washington, implantada no Iraque e na Síria para combater o grupo Estado Islâmico (EI).

"A coalizão internacional ultrapassa totalmente as razões e os objetivos pelos quais está em nosso território", lamentou o general Yehia Rasool, porta-voz militar do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Chia al-Sudani.

O Irã também repudiou o ataque dos Estados Unidos, afirmando que a continuação desse tipo de ato é "uma ameaça à paz e segurança regionais e internacionais", segundo um comunicado do porta-voz da diplomacia iraniana, Nasser Kanani.

O primeiro-ministro iraquiano já começou a debater com os Estados Unidos sobre o futuro da coalizão, com a esperança de estabelecer um cronograma de retirada.