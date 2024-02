Mortes de cinco militares dos EUA confirmadas após queda de helicóptero na Califórnia

O Corpo de Fuzileiros Navais informou que começaram os esforços para recuperar os restos mortais das vítimas do acidente e que uma investigação está em andamento.

O presidente Joe Biden disse estar "de coração partido" com a perda dos soldados.

"Expressamos nossas mais profundas condolências às suas famílias, ao seu esquadrão e ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, enquanto lamentamos a perda de cinco dos melhores guerreiros da nossa nação", declarou o presidente em um comunicado.

"Hoje, ao lamentarmos esta perda profunda, honramos seu serviço desinteressado e máximo sacrifício, e reafirmamos a obrigação sagrada que temos para com todos aqueles que usam o uniforme e suas famílias", completou.

Em 2023, houve uma série de acidentes com aeronaves militares americanas, incluindo o de um avião V-22 Osprey na costa do Japão, no final de novembro, que deixou oito mortos.

Cinco militares americanos morreram na queda de um helicóptero no Mediterrâneo durante um exercício de treinamento no início do mesmo mês, enquanto outro acidente de um Osprey na Austrália matou três fuzileiros navais em agosto.