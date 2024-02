ONU denuncia destruição de prédios em Gaza para criar 'zona de segurança' israelense

Türk garantiu que o objetivo de criar uma zona de segurança geral "não parece coerente com a definição restritiva de 'operações militares' estabelecidas no direito humanitário internacional".

O alto comissário afirmou ainda que seu gabinete registrou, desde outubro, "a destruição e demolição generalizadas de infraestruturas civis e outras pelo Exército israelense", incluindo edifícios residenciais, escolas e universidades, em áreas não atingidas pelos confrontos, ou onde já ocorreram.

A guerra eclodiu em 7 de outubro com um ataque do Hamas no sul de Israel que deixou mais de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar que matou 27.840 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamista palestino, que governa o território desde 2007.

