Paquistão celebra eleições marcada pela violência e sem internet móvel

Milhões de paquistaneses compareceram às urnas nesta quinta-feira (8) para eleições legislativas marcadas pela violência e por suspeitas de manipulação, reforçadas pela decisão do governo de cortar os serviços de internet móvel.

A violência, que começou na véspera com explosões que mataram 28 pessoas, continuou no dia das eleições, com pelo menos sete agentes das forças de segurança mortos em dois ataques.

As pesquisas apontam a vitória de Nawaz Sharif, de 74 anos e que retornou do exílio em outubro, que parece contar com o apoio do Exército, um personagem político central no país.