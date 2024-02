Planeta registra 12 meses seguidos de temperatura 1,5ºC acima da era pré-industrial

- 2024 pior que 2023? -

A superfície dos oceanos também está está superaquecida, com um novo recorde de temperatura média em janeiro, de 20,97ºC.

Este é o segundo maior valor registrado, apenas 0,01ºC abaixo do recorde de agosto de 2023.

O calor deve prosseguir depois de janeiro, segundo as previsões, apesar do início da redução do fenômeno climático 'El Niño', o que deve resultar em uma queda das temperaturas no mar.

O ano de 2024 "começa com um novo mês de recorde", lamentou Samantha Burgess, vice-diretora do Serviço de Mudança Climática do Copernicus.

"Uma redução rápida das emissões de gases do efeito estufa é o único meio de frear o aumento das temperaturas mundiais", disse.