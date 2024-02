Reeleição de Trump ameaçaria ajuda à Ucrânia e à Otan, alertam especialistas

Ian Bremmer, do grupo de estudos Eurasia e professor de Relações Internacionais na Universidade de Columbia, foi mais moderado: não vê seu país "abandonando a Otan", se Trump voltar à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025.

"Será mais uma questão do nível de envolvimento dos Estados Unidos" com a Aliança Atlântica e com a União Europeia, explicou o especialista.

Sobretudo, porque "os movimentos populistas e eurocéticos estão em alta, terão mais apoio nas eleições europeias em países como França e Alemanha e provavelmente se alinharão com Trump", previu Bremmer, para quem "as relações no seio da Otan e do sistema transatlântico alcançaram seu pico no ano passado".

E isso "evoluirá, se Trump se tornar presidente", concluiu.

Já a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, reafirmou que seu país, candidato a entrar na Otan e na UE, quer "ser europeu" e se vê "na família transatlântica".

